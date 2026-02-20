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Buổi diễn “nhảy lửa” của học sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Các tiết mục trình diễn bằng ánh sáng bên lửa trại của học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng mạng.
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