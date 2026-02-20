Buổi diễn “nhảy lửa” của học sinh chuyên gây sốt mạng xã hội

Gần đây, video trình diễn văn nghệ của các học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, do một cựu học sinh ghi lại, đã nhận được sự quan tâm lớn bởi hình thức sáng tạo.

Trong các màn trình diễn, học sinh cầm vật dụng phát sáng di chuyển đội hình quanh lửa trại trên nền nhạc sôi động tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

Buổi diễn “nhảy lửa” của học sinh THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu gây sốt mạng xã hội (Video: Trương Đô Quý).

Được biết, đây là họat động “nhảy lửa” vào buổi tối ngày diễn ra Trại Xuân thường niên của trường. Mỗi khối lớp chuyên sẽ chuẩn bị một tiết mục để tham gia đêm lửa trại, các học sinh biểu diễn sẽ trang bị đèn nhỏ, bên cạnh đó là những đạo cụ khác như dù, lân, quạt... tùy vào đề tài.

Trương Đức Dinh, học sinh lớp 12AV1, cho biết đây là hoạt động quy mô lớn nên đa số các khối bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục khoảng 1 tháng trước ngày diễn, vào thời gian sau giờ học. Có những khối muốn sử dụng đạo cụ hoặc đội hình phức tạp hơn thì có thể tập đến 2 tháng.

“So với một buổi biểu diễn văn nghệ bình thường, tiết mục nhảy lửa nóng hơn nhiều về cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhảy dưới sức nóng của ngọn lửa là một thử thách.

Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề so với việc phải quản lý và làm việc cùng một tập thể hơn 100 người. Đó mới thực sự là khó khăn lớn nhất”, Đức Dinh chia sẻ về những thách thức để tạo nên một tiết mục kỳ công.

“Để nói về cảm xúc khi biểu diễn xung quanh lửa trại ban đêm thì mình sẽ gói gọn trong 3 từ: nhiệt - sung - đáng nhớ”, Nguyễn Thu Thảo, thành viên đội hình chuyên Anh, bồi hồi về cảm xúc sẽ theo bạn đến khi rời xa mái trường cấp 3.

Vân Khánh