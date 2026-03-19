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Bùm Bum bị chỉ trích khi biểu diễn trong vở cải lương kinh điển

Có ý kiến cho rằng Bùm Bum “phá nát” hình ảnh Trưng Trắc trong vở cải lương kinh điển.
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