Tranh cãi cháu gái Vũ Linh "phá nát" vở diễn kinh điển: Sở Văn hóa tuýt còi
(Dân trí) - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác định đơn vị tổ chức show "Tự tình phương Nam 4" có dấu hiệu sai phạm, liên quan tiết mục cải lương "Tiếng trống Mê Linh".
Gần đây, nghệ sĩ Bùm Bum (tên thật là Võ Thùy Dung, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh trong chương trình nghệ thuật Tự tình phương Nam 4 khiến dư luận tranh cãi.
Khán giả cho rằng Bùm Bum thể hiện chưa phù hợp, "phá nát cải lương", đồng thời đặt nghi vấn tiết mục này là "diễn chui".
Tại họp báo chiều 19/3, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM thông tin về vở cải lương này.
Phía Sở VH&TT cho biết, chương trình nói trên đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 5/3, sở có văn bản chấp nhận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4. Hội đồng nghệ thuật của sở cũng đã có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra.
Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở VH&TT xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, không thuộc danh mục đã đăng ký trước đó.
Ghi nhận ý kiến từ dư luận, ngày 16/3, sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền). Qua buổi làm việc, đại diện công ty nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.
Hiện tại, Sở VH&TT trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.
Phía sở cho biết thêm, Sở VH&TT TPHCM luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, sự sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Tuy nhiên, đối với nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nghệ thuật truyền thống, có giá trị tư tưởng cao, nghệ sĩ trẻ cần trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.
"Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả. Thời gian tới, sở sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật", phía Sở VH&TT cho hay.
Chương trình Tự tình phương Nam 4 mở bán vé từ cuối tháng 2, tổ chức tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM) ngày 8/3. Giá vé dao động từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Trong vở Tiếng trống Mê Linh, Bùm Bum đóng vai Trưng Trắc - vai diễn từng làm nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vở cải lương kinh điển.
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Bùm Bum có giọng hát và tạo hình không phù hợp, chưa đạt kỹ thuật cải lương và "phá nát" hình ảnh Trưng Trắc. Người hâm mộ cũng cho rằng các chương trình nghệ thuật cần kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn, dàn dựng cẩn trọng hơn khi biểu diễn trước công chúng.
Sau tranh cãi, Bùm Bum lên tiếng hôm 13/3. Cô nói trân trọng những góp ý của khán giả và hứa sẽ hoàn thiện bản thân trên con đường nghệ thuật. Bùm Bum cũng khẳng định cô dành rất nhiều tâm huyết, thời gian tập luyện và sự thành kính để hóa thân vào vai diễn Trưng Trắc. Theo cô, đây là sự tôn kính đối với lịch sử và tổ nghiệp, hoàn toàn không có sự hời hợt như dư luận chỉ trích.
Tiếng trống Mê Linh đạo diễn Ngô Y Linh dàn dựng, là vở cải lương kinh điển tại Việt Nam, được công diễn lần đầu tiên năm 1977. Nội dung của vở nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.
Ngay sau khi công diễn, vở cải lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Các suất diễn đều chật cứng người xem, gợi nhớ bóng hào quang của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga lừng danh trước 1975. Năm 1978, cùng với Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh được chọn ghi hình, là những vở cải lương đầu tiên được phát trên sóng truyền hình sau năm 1975.
Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, Tiếng trống Mê Linh được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.