Tranh cãi cháu gái Vũ Linh "phá nát" vở diễn kinh điển: Sở Văn hóa tuýt còi

Gần đây, nghệ sĩ Bùm Bum (tên thật là Võ Thùy Dung, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh trong chương trình nghệ thuật Tự tình phương Nam 4 khiến dư luận tranh cãi.

Khán giả cho rằng Bùm Bum thể hiện chưa phù hợp, "phá nát cải lương", đồng thời đặt nghi vấn tiết mục này là "diễn chui".

Tại họp báo chiều 19/3, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM thông tin về vở cải lương này.

Bùm Bum vào vai Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phía Sở VH&TT cho biết, chương trình nói trên đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 5/3, sở có văn bản chấp nhận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4. Hội đồng nghệ thuật của sở cũng đã có buổi thẩm định trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở VH&TT xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, không thuộc danh mục đã đăng ký trước đó.

Ghi nhận ý kiến từ dư luận, ngày 16/3, sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền). Qua buổi làm việc, đại diện công ty nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

Hiện tại, Sở VH&TT trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Phía sở cho biết thêm, Sở VH&TT TPHCM luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, sự sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tuy nhiên, đối với nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nghệ thuật truyền thống, có giá trị tư tưởng cao, nghệ sĩ trẻ cần trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.

"Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả. Thời gian tới, sở sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật", phía Sở VH&TT cho hay.

Bùm Bum bị chỉ trích khi biểu diễn trong vở cải lương kinh điển (Video: Facebook nhân vật).

Chương trình Tự tình phương Nam 4 mở bán vé từ cuối tháng 2, tổ chức tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM) ngày 8/3. Giá vé dao động từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong vở Tiếng trống Mê Linh, Bùm Bum đóng vai Trưng Trắc - vai diễn từng làm nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vở cải lương kinh điển.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Bùm Bum có giọng hát và tạo hình không phù hợp, chưa đạt kỹ thuật cải lương và "phá nát" hình ảnh Trưng Trắc. Người hâm mộ cũng cho rằng các chương trình nghệ thuật cần kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn, dàn dựng cẩn trọng hơn khi biểu diễn trước công chúng.

Sau tranh cãi, Bùm Bum lên tiếng hôm 13/3. Cô nói trân trọng những góp ý của khán giả và hứa sẽ hoàn thiện bản thân trên con đường nghệ thuật. Bùm Bum cũng khẳng định cô dành rất nhiều tâm huyết, thời gian tập luyện và sự thành kính để hóa thân vào vai diễn Trưng Trắc. Theo cô, đây là sự tôn kính đối với lịch sử và tổ nghiệp, hoàn toàn không có sự hời hợt như dư luận chỉ trích.