Bùi Thị Ngân, Mạnh Hùng giành HCV điền kinh

Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV ở nội dung nhảy 3 bước dành cho nam. Thành tích của Mạnh Hùng là 16m33, các vận động viên của Malaysia và Singapore giành HCB và HCĐ.
