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Bụi mù mịt ở đoạn đường 2km làm một thập kỷ chưa xong

Sau 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường hơn 2km từ đường Tố Hữu đến đường 70 vẫn ngổn ngang, "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì cảnh nhếch nhác, bụi mù mịt.
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