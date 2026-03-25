Bụi mù mịt trên đoạn đường 2km làm một thập kỷ chưa xong ở Hà Nội

Đã gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối đường Tố Hữu với đường 70 kéo dài, đoạn qua phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) vẫn chưa thể hoàn thành, trở thành "điểm đen" hạ tầng giao thông phía Tây Nam thành phố.

Tuyến đường dài hơn 2km, đoạn từ làng Vạn Phúc đến nút giao với đường Lê Giản - Bạch Thành Phong được khởi công từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Sau gần 10 năm, tuyến đường này hiện vẫn chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng ngổn ngang, rào chắn hư hỏng, ổ gà lồi lõm, bụi mù… khiến người dân ngán ngẩm mỗi khi đi qua khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đoạn đường này nhiều khu vực vẫn thi công dở dang, hạ tầng chưa đồng bộ. Nhiều hạng mục "đắp chiếu" gần một thập kỷ qua. Một số đoạn đường lồi lõm, nham nhở ổ gà, ổ voi, bụi mù mịt khi trời nắng.

Một nửa tuyến đường đã được nâng cao nền đường nhưng chưa hoàn thiện, trong khi phần còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Hàng rào tôn cao khoảng 2m được dựng lên để làm dải phân cách tạm khi thi công, nhưng trải qua thời gian dài dự án không thi công, các hạng mục bắt đầu xuống cấp, nhếch nhác.

Sau thời gian dài dự án ngừng thi công, một số hạng mục của tuyến đường đã xuống cấp, như vỉa hè sụt lún, hư hỏng do thời gian.

Nhiều miệng cống không còn nắp đậy, biển chỉ dẫn, biển tên đường cũng hư hỏng, đổ ngã.

Nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang bởi vật liệu xây dựng, nhếch nhác bởi các bãi phế liệu, khu tập kết đồ gỗ của các cửa hàng bán đồ nội thất cũ.

Đoạn gần giao với đường Lê Giản - Bạch Thành Phong ngổn ngang bởi vật liệu xây dựng chất thành đống nhiều năm nay.

Khu vực này cũng trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi xuất hiện nhiều ổ gà lồi lõm, bụi mù mịt mỗi khi trời nắng.

Nhiều khối bê tông, vật liệu xây dựng chất thành đống cao ngay bên vệ đường bắt đầu hoen rỉ, xuống cấp do phơi mưa, nắng nhiều năm.

Khi trời nắng, bụi từ công trường và mặt đường chưa hoàn thiện bay mù mịt, thêm nhiều ổ gà trên mặt đường khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Mỗi khi có xe ô tô, xe tải lớn đi qua khu vực này sẽ xuất hiện bụi mù dày đặc, tầm nhìn trở nên hạn chế, gây ô nhiễm cho người đi đường.

Ông Dũng, người dân sống gần đoạn đường này cho hay, vào những ngày mưa thì nước ngập úng, lầy lội, nhưng nắng lên thì lại bụi mù mịt.

"Người dân khu vực này chịu cảnh bụi bặm, lầy lội gần chục năm nay rồi. Đoạn đường cũng không dài, mà thi công ì ạch mãi không thấy hoàn thiện, không biết khi nào mới xong cho bà con bớt khổ", ông Dũng nói.

Việc chậm tiến độ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị mà còn khiến người dân khu vực này tiếp tục phải sống chung với cảnh đường sá nhếch nhác, đi lại khó khăn suốt nhiều năm qua.

Đường 70 kéo dài là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Tuyến đường này không chỉ giúp kết nối khu đô thị Trung Văn, Đại Mỗ, Vạn Phúc mà còn đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch giữa các phường Đại Mỗ, Hà Đông với các xã phía Tây thành phố.