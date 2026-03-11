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Bức Tường ra mắt ca khúc về “tháng định mệnh”

Ban nhạc Bức Tường vừa chính thức phát hành ca khúc và MV “Tháng 3” trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube chính thức của ban nhạc.
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