Bức Tường ra sao sau 10 năm vắng bóng thủ lĩnh Trần Lập?

Với nhiều khán giả yêu rock, tháng 3 từ lâu đã trở thành một cột mốc mang nhiều sắc thái cảm xúc gắn liền với cái tên Bức Tường.

Đây là tháng kỷ niệm ngày thành lập ban nhạc (26/3/1995), cũng là tháng sinh nhật của guitarist Trần Tuấn Hùng và tay trống Phạm Trung Hiếu. Thế nhưng, 10 năm qua, tháng 3 còn gợi nhắc về một khoảng lặng buồn: Ngày người thủ lĩnh - cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập - rời xa cõi tạm (17/3/2016).

Chính từ những rung cảm tích tụ qua năm tháng, ca khúc Tháng 3 - sáng tác mới nhất của trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng - đã ra đời.

Ban nhạc Bức Tường hiện tại (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Thay vì khai thác nỗi đau hay sự mất mát, bài hát lựa chọn góc nhìn của sự trưởng thành và bình thản sau hành trình dài.

Tháng 3 mang phong cách rock ballad, không quá ồn ào mà đi sâu vào tính chiêm nghiệm.

Trưởng ban nhạc Bức Tường - guitarist Trần Tuấn Hùng - chia sẻ: “Tháng 3 không phải là bản nhạc kể lại quá khứ, mà giống như một lời tâm sự về những chặng đường đã đi qua. Có những khởi đầu, có gặp gỡ và cũng có chia tay, nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình yêu và con đường phía trước để bước tiếp".

Với riêng anh, tháng 3 luôn gợi lại nhiều ký ức về người bạn tri kỷ Trần Lập. Họ gặp nhau khi còn rất trẻ, cùng chia sẻ tình yêu mãnh liệt với rock và đặt những “viên gạch” đầu tiên cho hành trình của Bức Tường - vào thời điểm rock Việt vẫn còn nhận nhiều hoài nghi.

“Chúng tôi không chỉ là đồng đội trong ban nhạc mà còn là những người bạn đi cùng nhau suốt một quãng đời thanh xuân. Có những giai đoạn rất khó khăn, có lúc tưởng như không thể đi tiếp, nhưng chính niềm tin của cả hai đã giữ tất cả ở lại với con đường này", Trần Tuấn Hùng tâm sự.

Trần Tuấn Hùng từng nói anh và Trần Lập “như lửa với nước”, thường xuyên tranh luận gay gắt trong âm nhạc. Bạn bè thân thiết thậm chí còn đùa rằng họ giống một “cặp vợ chồng già” - hay cãi vã nhưng cũng là hai người hiểu nhau nhất.

Anh bộc bạch: “Sau từng ấy năm, chúng tôi đã nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn và không còn nhìn quá khứ bằng nỗi buồn nữa. Tôi luôn thấy mình may mắn vì đã có một người bạn như vậy trong cuộc đời. Âm nhạc, những bài hát và tinh thần mà Trần Lập để lại vẫn đang sống cùng chúng tôi mỗi ngày”.

Có lẽ cũng vì thế, sáng tác mới của Trần Tuấn Hùng giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn cũ, nơi ký ức, tình bạn và âm nhạc vẫn tiếp tục song hành trên con đường phía trước.

Khác với năng lượng bùng nổ, rực lửa thường thấy trong các bản hard rock trước đây, Tháng 3 được xây dựng với tinh thần tối giản. Những khoảng lặng trong âm nhạc được chủ đích sắp đặt để người nghe có không gian tự lấp đầy bằng ký ức của riêng mình.

Dù vậy, dấu ấn đặc trưng của Bức Tường vẫn hiện hữu rõ nét qua đoạn solo guitar mang phong cách rất riêng của Trần Tuấn Hùng.

Ca khúc “Tháng 3” hiện đã có mặt trên YouTube, Spotify, Apple Music và các nền tảng nhạc số khác (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Một điểm đáng chú ý trong sản phẩm lần này là sự thay đổi ở vị trí giọng ca chính. Sau 5 năm gắn bó với nhiều dấu ấn cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa, Bức Tường đã quyết định đồng hành cùng Nguyễn Việt Lâm cho dự án. Được biết, Phạm Anh Khoa hiện tập trung cho các dự án cá nhân và vừa ra mắt EP (đĩa mở rộng) mới vào cuối năm 2025.

Phần hình ảnh của MV cũng được thực hiện bám sát theo mạch cảm xúc của bài hát. MV được xây dựng theo cấu trúc ba chương: Mở đầu bằng gam màu tối trầm mặc gợi sự hoài niệm, sau đó chuyển dần sang những khoảnh khắc ấm áp của tình bạn và kết thúc bằng những khung hình bừng sáng.

Hình ảnh các thành viên chuẩn bị nhạc cụ, chơi nhạc cùng nhau và cùng bước lên một chuyến xe hướng về phía trước mang tính biểu tượng cao.

Nó cho thấy một Bức Tường dù không còn nguyên vẹn như những ngày đầu, nhưng vẫn kiên trì tiếp nối hành trình mà họ đã cùng nhau bắt đầu từ 31 năm trước tại ngôi trường Đại học Xây dựng.

Việc ra mắt ca khúc này cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 31 năm thành lập ban nhạc và 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trần Lập.

MV "Tháng 3" (Video: Ban nhạc Bức Tường).

Qua hơn 3 thập kỷ, từ một ban nhạc sinh viên, Bức Tường đã trở thành biểu tượng bền bỉ của rock Việt, từng giành giải Cống hiến và được Billboard vinh danh là ban nhạc tiên phong tại Việt Nam.

Sau tất cả những biến cố, Tháng 3 giống như một lời xác nhận về sức sống mãnh liệt của ban nhạc. Họ không chối bỏ quá khứ nhưng cũng không để nỗi buồn níu chân, mà chọn cách nhìn lại để có thêm động lực bước tiếp trên con đường âm nhạc thênh thang phía trước.