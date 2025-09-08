Video
video cùng chuyên mục

Bức Tường cháy hết mình với giai điệu rock cách mạng

Ban nhạc kỳ cựu Bức Tường trình diễn những ca khúc cách mạng đầy năng lượng, hòa cùng phong cách rock sôi động, khiến khán giả reo hò và hòa nhịp theo từng giai điệu.
