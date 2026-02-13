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Bữa cơm tất niên 7 món đậm vị Tết ở trại tạm giam

Bữa cơm Tất niên sớm với 7 món ăn đậm hương vị Tết được Trại tạm giam Công tỉnh Nghệ An tổ chức giúp phạm nhân gần hơn với không khí đoàn viên trong dịp đặc biệt này.
Đọc thêm : Mâm cơm 7 món đậm vị Tết cho phạm nhân trong trại tạm giam ở Nghệ An