Mâm cơm 7 món đậm vị Tết cho phạm nhân trong trại tạm giam ở Nghệ An

Mâm cơm tất niên 7 món đậm vị Tết ở trại giam (Video: Hoàng Lam).

Ngày 12/2, tức 25 tháng Chạp, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho 108 phạm nhân. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, tích cực lao động để sớm trả án, về với gia đình.

Thực phẩm để chế biến bữa cơm tất niên chính là thành quả lao động cải tạo của các phạm nhân, do chính đôi tay của phạm nhân chuẩn bị.

"Chúng tôi thi hành án ở đây nên dù muốn lắm cũng không thể nấu cho vợ con, gia đình bữa cơm ngày Tết. Tôi gửi gắm vào từng món ăn tình cảm, động viên các phạm nhân và động viên chính mình cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về với gia đình", phạm nhân L.H.C. (đội bếp) tâm sự.

Mâm cỗ tất niên với 7 món "đậm vị Tết" như bánh chưng, thịt kho trứng, gà luộc, miến trộn, tôm luộc, dưa món và canh xương hầm củ quả. Mỗi món ăn đều gợi nhớ không khí sum vầy ấm cúng bên gia đình mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Thượng tá Chu Quang Thành, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh bữa cơm tất niên là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và là tình cảm, sự động viên của ban giám thị, cán bộ quản giáo đối với các phạm nhân.

Ban giám thị, cán bộ quản giáo động viên từng phạm nhân, gửi gắm lời chúc và sự tin tưởng về ý thức chấp hành quy định trại giam và nỗ lực, cố gắng để từ giã quá khứ sai lầm, hướng về phía trước của những con người từng mang lầm lỡ.

Nữ phạm nhân N.T.N. khóc nghẹn trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam và những món ăn thấm đẫm hương vị sum vầy ngày Tết. Với bản án 7 tháng tù về tội Đánh bạc, nữ phạm nhân đã đi được 2/3 quãng đường trả án.

"Đây là cái Tết đầu tiên tôi phải xa gia đình, xa các con. Ngồi trước mâm cơm này, tôi thấm thía hơn hết cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình", nữ phạm nhân nghẹn ngào nói.

Ở nơi tưởng chừng không có Tết, niềm tin về phục thiện, đứng dậy sau vấp ngã đã được cán bộ quản giáo gieo lên trong các phạm nhân bằng bữa cơm đặc biệt, tiễn năm cũ chuẩn bị đón năm mới 2026.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã trao hơn 1.700 suất quà của lãnh đạo Công an tỉnh với tổng trị giá 170 triệu đồng tới các can, phạm nhân đang giam giữ tại đơn vị và các phân trại tạm giam, nhằm động viên các phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng quyên góp, trao 100 suất quà Tết đến những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thăm nuôi.