BTV Hoài Anh xúc động khi nhắc về bản tin Thời sự 19h

BTV Hoài Anh nhìn lại chặng đường hơn 20 năm gắn bó với VTV, từ những ngày đầu đầy căng thẳng trên ghế dẫn Thời sự 19h cho đến những sự cố đáng nhớ còn in sâu trong ký ức.
