BTV Hoài Anh VTV nghẹn ngào khi nhắc đến bản tin "Thời sự 19h" từng gắn bó

Hình hiệu bản tin xuất hiện trên màn hình, tiếng nhạc hiệu vang lên, tất cả như còn nguyên vẹn trong ký ức của chị, dù hiện tại đã rời bản tin vài năm.

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, Hoài Anh bén duyên với truyền hình từ sớm và khẳng định dấu ấn riêng trên sóng VTV. Được điều động ra Hà Nội để tham gia dẫn bản tin Thời sự 19h, chị thừa nhận ban đầu không dám tin và nghĩ đó là sự thật.

“Bản tin thời sự lúc đó như một cái đích rất cao để mình nhìn đến, không nghĩ có ngày sẽ chạm tới”, BTV Hoài Anh chia sẻ trong chương trình Ký ức VTV mới đây.

Hoài Anh xúc động khi nhớ về thời còn dẫn bản tin "Thời sự 19h"(Ảnh: Chụp màn hình).

Những ngày đầu dẫn dắt Thời sự 19h để lại trong Hoài Anh nhiều cảm xúc. Thời điểm đó, trường quay còn rất thô sơ, hình ảnh được ghi ra băng thay vì kỹ thuật số, và mỗi bản tin đòi hỏi cả chồng băng khổng lồ để lưu trữ. Điều này khiến công việc chuẩn bị trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao độ từ ê-kíp.

Đặc biệt, chương trình thời điểm đó chỉ có một MC thay vì 2 người như hiện nay. Điều này khiến nữ BTV chịu áp lực lớn: “Nếu có sự cố gì, giống như mình bơi trên biển mà không có cái phao nào”.

Căng thẳng tột độ, nhưng chính những thử thách ấy đã rèn luyện cho chị sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. Hoài Anh kể rằng, chị vẫn nhớ rõ bản tin đầu tiên mình dẫn dắt. Sau khi kết thúc, chị bước ra khỏi trường quay và bất ngờ được lãnh đạo ôm chặt chị.

Với Hoài Anh, đó là sự ghi nhận vô giá, một kỷ niệm khắc sâu trong hành trình nghề nghiệp. Từ đó, chị dần trở thành gương mặt quen thuộc, được khán giả cả nước yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng, chỉn chu, giọng nói truyền cảm.

Trong ký ức của Hoài Anh, bản tin Thời sự 19h không chỉ là công việc, mà còn là nơi kết nối với khán giả bằng tình cảm chân thành. Nhiều lần, chị bất ngờ nhận được thư gửi về tòa soạn khi vắng mặt trên sóng vài ngày.

Hoài Anh là BTV giọng miền Nam đầu tiên "giữ sóng" bản tin "Thời sự 19h" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có khán giả còn cẩn thận đếm chính xác số ngày chị không xuất hiện, rồi viết thư hỏi thăm sức khỏe.

“Tôi thật sự xúc động và bất ngờ lắm. Không ngờ khán giả lại quan tâm mình nhiều như thế. Đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có bạn trẻ nhắn trên Facebook: “Cô là cả tuổi thơ của con”. Điều đó làm tôi cảm thấy trẻ trung, yêu đời hơn”, Hoài Anh bộc bạch.

Trong chương trình, BTV Hoài Anh cũng có dịp hồi tưởng, xem lại những sự cố nhỏ khi dẫn bản tin Thời sự 19h. Theo đó, suốt quãng thời gian gắn bó, chị từng trải qua không ít tình huống “dở khóc dở cười”.

Một trong những sự cố đáng nhớ nhất là lần chị bị rớt bông tai ngay trên sóng trực tiếp.

“Tôi cảm nhận rõ nó đang tuột dần nhưng phải giữ thái độ bình thường, không thể đưa tay lên giữ. Chỉ còn cách bình tĩnh, tiếp tục dẫn dắt. Khi bản tin chưa kết thúc, hình ảnh đó đã được lan truyền trên mạng”, Hoài Anh kể.

Một sự cố khác là khoảnh khắc Hoài Anh bật cười trên sóng vì một tình huống bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

"Đó chỉ là một giây mất kiểm soát thôi, sau đó tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì và tiếp tục vai trò của mình", chị cười khi nhớ lại.

Một kỷ niệm thú vị khác là lần Hoài Anh bất ngờ trở thành "ca sĩ 3 phút" trong chương trình trực tiếp. Khi tổng đạo diễn cần một giọng ca miền Nam, chị được giao nhiệm vụ ngay tại chỗ.

Hoài Anh phải vội vã thay áo dài sang bộ áo bà ba ngay trên trường quay và cất giọng hát, mang đến bất ngờ thú vị cho khán giả.

BTV Hoài Anh xúc động khi nhắc về bản tin Thời sự 19h (Video: VTV).

Với BTV Hoài Anh, những trải nghiệm ấy là hành trang quý giá, là minh chứng cho sự rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Dù giờ đây đã không còn ngồi ghế MC Thời sự 19h, Hoài Anh nói “mọi thứ đã thấm vào máu nên tôi vẫn nhớ lắm trường quay đó, chiếc ghế đó”.

Trong một lần trò chuyện với phóng viên Dân trí, khi được hỏi về những câu chuyện nào khiến chị cảm thấy xúc động nhất từ khán giả hâm mộ khi biết mình nghỉ dẫn bản tin Thời sự 19h, Hoài Anh chia sẻ rằng, điều khiến chị xúc động chính là sự mong ngóng của khán giả.

Chị kể rằng, có một khán giả dành tặng cho chị những câu thơ phỏng từ câu thơ trong bài Em lấy chồng của Hàn Mặc Tử.

“Nguyên văn là: "Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ. Em lấy chồng rồi hết ước mơ!". Xin mượn 2 câu thơ của Hàn Mặc Tử viết cho người tình Kim Cúc để nói về việc mình hay tin BTV Nguyễn Hoài Anh thôi dẫn chương trình thời sự VTV! Buồn và một chút sốc: "Ngày mai tôi chẳng buồn xem vô tuyến, em chuyển nghề rồi... hết muốn xem!"”, Hoài Anh nhớ lại.

Hoài Anh cho biết, ngoài ra, cũng còn nhiều lời hỏi thăm khác nữa khiến chị thấy thật sự quyến luyến những khán giả của mình.

“Tôi thật sự trân quý những tình cảm này, và hy vọng mình có thể tiếp tục nhận được sự cổ vũ động viên của quý khán giả trên chặng đường mới, các chương trình mới!”, Hoài Anh từng bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình, Hoài Anh còn để lại dấu ấn trong nhiều sự kiện lớn.

Mới đây, chị vinh dự trở thành người thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9. Đây là kỷ niệm mà chị gọi là “không bao giờ có lần thứ hai”.

Được bổ sung vào tổ thuyết minh chỉ ngay trước đợt sơ duyệt lần hai, trong khi các đồng nghiệp đã tập luyện hơn 2 tháng, Hoài Anh phải gấp rút chuẩn bị trong vài ngày ngắn ngủi.

Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra vào sáng sớm, giống hệt không khí của ngày lễ chính thức. Tối hôm trước, Hoài Anh phải ngủ lại trong doanh trại cùng các chiến sĩ. 3h sáng, chị thức dậy ăn sáng, 3h30 chuẩn bị và 4h xuất phát ra Lăng Bác để tham gia tập dượt.

“Lần đầu tiên thực hiện công việc như vậy nhưng bằng niềm tự hào dân tộc và tự hào vì đại diện cho VTV, tôi tự nhủ phải làm tốt nhất có thể”, chị nói.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, BTV Hoài Anh cho biết: “Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi, có lẽ khó có cơ hội lần thứ hai.

Lần đầu tiên trong đời được đảm nhận vai trò thuyết minh tại một sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại như thế này, tôi cảm nhận rõ áp lực vô cùng lớn.

Bởi việc đọc trong studio hay trên bản tin khác rất nhiều so với đọc thuyết minh ở một không gian rộng lớn, với hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp. Hơn nữa, đây còn là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm quốc gia và có sức lan tỏa quốc tế như A80”.

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với VTV, Hoài Anh cho rằng mình may mắn khi được đồng hành cùng khán giả và trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ.

Hiện chị công tác tại Ban Văn nghệ, tham gia các chương trình văn hóa - nghệ thuật.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng thời sự, tình cảm của khán giả vẫn luôn là nguồn động viên lớn lao.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với VTV và công việc đã mang đến cho mình tình cảm của khán giả.