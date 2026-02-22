Video
video cùng chuyên mục

Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi đến Hy Lạp

Tài tử người Mỹ Brad Pitt đưa bạn gái kém 29 tuổi, nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, tới Hy Lạp để đồng hành cùng anh trong dự án điện ảnh sắp tới.
Đọc thêm : Brad Pitt phong độ và tìm lại hạnh phúc nhờ bạn gái kém 29 tuổi