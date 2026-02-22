Brad Pitt phong độ và tìm lại hạnh phúc nhờ bạn gái kém 29 tuổi

Tài tử người Mỹ Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi vừa bị giới săn tin bắt gặp khi đặt chân tới đảo Hydra (Hy Lạp). Ines đến đồng hành cùng bạn trai trong dự án điện ảnh mới.

Ở tuổi 62, Brad Pitt vẫn giữ phong độ với áo khoác bomber trắng và quần jeans dáng rộng. Trong khi đó, Ines lựa chọn áo khoác da phối quần màu be, hoàn thiện phong cách bằng kính râm và túi du lịch hàng hiệu.

Brad Pitt và bạn gái có mặt tại Hy Lạp trong tháng 2 này (Ảnh: Backgrid).

Theo tạp chí People, Ines tháp tùng bạn trai trong quá trình quay phim The Riders tại khu vực Địa Trung Hải. Trong dự án này, Brad Pitt vào vai một người cha tuyệt vọng đi khắp châu Âu tìm kiếm vợ và con gái mất tích. Phim khởi quay tại Ireland từ đầu tháng 2 trước khi tiếp tục ghi hình tại đảo Hydra.

Dù chênh lệch 29 tuổi, Brad Pitt và Ines de Ramon được nhận xét khá đẹp đôi. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2022 và duy trì mối quan hệ kín tiếng. Một số nguồn tin cho biết, dù hạnh phúc bên nhau, Brad Pitt chưa nghĩ tới chuyện kết hôn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Angelina Jolie.

Hai năm trở lại đây, Ines xuất hiện cùng Brad nhiều hơn tại các sự kiện lớn. Lần gần nhất, họ sánh bước tại buổi ra mắt phim Jay Kelly ở Los Angeles (Mỹ) để ủng hộ người bạn thân của Pitt - George Clooney.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng cặp đôi sẽ cùng nhau dự lễ trao giải Oscar sắp tới, nơi bộ phim F1 do Brad Pitt đóng chính và đồng sản xuất nhận được đề cử Phim hay nhất.

Sự hiện diện của Ines giúp tài tử Hollywood tìm lại sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống (Ảnh: Backgrid).

Nguồn tin của People tiết lộ Brad Pitt trân trọng sự đồng hành của Ines, cho rằng cô là người mang lại cảm giác bình yên. “Ines không thích thị phi và luôn ủng hộ anh. Hai người đang sống rất tốt”, nguồn tin cho hay.

Ines de Ramon cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, vì vậy được cho là thấu hiểu những tổn thương của Brad Pitt. Sự xuất hiện của cô diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nam diễn viên và các con có nhiều căng thẳng.

Theo truyền thông quốc tế, một số người con chung của anh và Angelina Jolie đã bỏ họ Pitt khỏi tên và hạn chế liên lạc với cha.

Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn từ năm 2016, sau khi nữ diễn viên nộp đơn và đưa ra cáo buộc liên quan đến bạo lực gia đình. Cuối năm 2024, hai bên đạt được thỏa thuận pháp lý sau nhiều năm tranh chấp.

Năm 2017, Brad Pitt thẳng thắn thừa nhận gặp vấn đề với rượu và chủ động tham gia chương trình cai nghiện, đồng thời trải qua nhiều buổi trị liệu tâm lý để tái thiết cuộc sống.

Chia sẻ về giai đoạn này, anh cho biết: “Không quan trọng bạn phạm sai lầm gì, điều quan trọng là rút ra bài học và bước tiếp. Điều đó sẽ dẫn bạn đến thành công tiếp theo. Ở độ tuổi của tôi, bạn nhận ra giá trị của việc ở bên những người mình yêu thương và được họ yêu thương lại. Từ đó, bạn có thể đạt được nhiều thứ”.

Bạn gái của Brad Pitt, Ines, cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên có sự đồng cảm với anh (Ảnh: Getty).

Theo một số nguồn tin thân cận, những năm gần đây Brad Pitt lựa chọn lối sống kín tiếng hơn, dành thời gian cho điêu khắc và âm nhạc. Anh sống chậm rãi, thu hẹp các mối quan hệ xã giao và chủ yếu gắn bó với những người bạn lâu năm.

Brad Pitt là một trong những tài tử hàng đầu Hollywood suốt hơn 3 thập niên qua. Anh giành nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA. Sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Brad Pitt vẫn nằm trong nhóm diễn viên có mức cát-xê cao nhất thế giới.

Theo thống kê của trang Celebrity Net Worth, tài sản của nam diễn viên ước tính khoảng 400 triệu USD. Phần lớn thu nhập đến từ hoạt động diễn xuất, bên cạnh đó là các dự án kinh doanh như thành lập công ty sản xuất phim, đầu tư thời trang, mỹ phẩm chăm sóc da và bất động sản.

Về đời tư, Brad Pitt từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2024, anh và Angelina Jolie vẫn tiếp tục theo đuổi các tranh chấp pháp lý liên quan đến phân chia tài sản. Cuộc chia tay kéo dài gần 8 năm được xem là một trong những vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực truyền thông nhất tại Hollywood.

Dù cuộc sống đang dần khởi sắc, Brad Pitt vẫn tiếp tục đối mặt những vấn đề hậu ly hôn, đặc biệt là tranh chấp tài sản và mối quan hệ với các con. Tuy nhiên, sự đồng hành của Ines de Ramon được cho là mang lại cho nam diễn viên cảm giác bình yên sau nhiều năm sóng gió.