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Bóng bay phát nổ trong thang máy

Bóng bay là món đồ chơi rất phổ biến với trẻ em, được bán rất nhiều trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, bóng bay có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm khó ngờ.
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