Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cứu sống một hành khách bị tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow tới Hà Nội.
