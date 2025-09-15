Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu khách, điều gì xảy ra trên máy bay tới Hà Nội?

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng 2 giờ cất cánh.

Ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

Đáng chú ý, chuyến bay có sự hiện diện của 4 bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc. Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng trực tiếp tham gia cấp cứu hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được hãng chuyển lên phục vụ tại khoang phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam (Nguồn: Shot Telegram)

Trước đó, trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X vào ngày 14/9, hãng tin RT của Nga đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu một hành khách ngay trên máy bay. Bài đăng cũng đính kèm một video do kênh Shot đăng tải ghi lại sự việc.

Tờ Economic Times của Ấn Độ cũng đưa tin, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu một hành khách bị tăng huyết áp, có nguy cơ dẫn đến đau tim, trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội.

Theo Economic Times, ông Murashko đã có mặt trên chuyến bay, trấn an hành khách gặp nạn và giúp ổn định tình trạng của người này cho đến khi máy bay hạ cánh.

Vào thời điểm đó, trong số những người trên máy bay có Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ông đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông Murashko đã phản ứng ngay lập tức và điều trị cho hành khách này.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam vào ngày 12/9-14/9.

Ông Mikhail Murashko, 58 tuổi, là bác sĩ và Bộ trưởng Y tế Nga. Ông đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 21/1/2020. Trước đó, ông là lãnh đạo Cơ quan Giám sát Y tế Nga và làm việc trong lĩnh vực quản lý y tế khu vực.