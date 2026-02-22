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Bố thức dậy kịp thời, cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm

Mặc dù đang ngủ say, người bố vẫn thức dậy đúng lúc để cứu con nhỏ của mình khỏi cú ngã nguy hiểm từ trên giường xuống đất.
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