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Bọ ngựa cái ăn thịt con đực sau khi giao phối

Bọ ngựa cái ăn thịt con đực sau khi giao phối, hoặc thậm chí ngay cả khi đang giao phối, là hành vi nổi tiếng của loài bọ ngựa.
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