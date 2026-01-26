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Bố mẹ chia sẻ điều chưa biết về cầu thủ Khuất Văn Khang

Cầu thủ Khuất Văn Khang từng bị bố phản đối theo nghề cầu thủ bóng đá vì ông mong con trai tập trung học văn hóa.
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