Căn nhà bình dị ngập huy chương của Khuất Văn Khang ở Hà Nội

Hai ngày sau khi U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á, phóng viên Dân trí tìm về ngôi nhà của cầu thủ Khuất Văn Khang ở xã Phúc Lộc (Hà Nội).

Khuất Văn Khang có 1 ngày nghỉ bên gia đình sau giải U23 châu Á (Ảnh: Trần Thành Công).

11h, chàng cầu thủ thuộc biên chế của CLB Thể Công Viettel trở về trong trang phục giản dị, khoác balo trên vai. Vừa thấy con bước vào nhà, ông Khuất Văn Dẩu - bố của Khuất Văn Khang - vội ra đón, ân cần hỏi han về những ngày thi đấu ở Tây Á xa xôi.

Chuyến xe máy ngày mưa mở ra tương lai của một cầu thủ

Rót chén trà nóng mời khách, ông Dẩu chậm rãi nhắc lại ký ức về tuổi thơ của Khuất Văn Khang. Nhìn con trai trưởng thành và gặt hái thành công, vợ chồng ông cảm thấy may mắn, vì cho phép con theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Sinh năm 2003 trong gia đình có 2 chị em, tuổi thơ của Văn Khang là những ngày khó khăn, vất vả. Bố làm nghề thợ xây, còn mẹ bán hàng ở chợ để kiếm sống.

Bố mẹ chia sẻ điều chưa biết về cầu thủ Khuất Văn Khang (Video: Trần Thành Công, Nguyễn Ngoan - Biên dựng: Cẩm Tiên).

Vào tiểu học, cậu thường theo bạn bè trong xóm hái quả bòng làm trái bóng, mải mê đá giữa những ruộng lúa vừa gặt.

"Ngày đó, làng quê còn nhiều khó khăn, không có sân cỏ hay khung thành tử tế. Khang với các bạn trong xóm đá bóng một cách hồn nhiên. Gia đình không nghĩ có một ngày con trai sẽ thành cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Dẩu chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm Khang học lớp 4, cậu được chọn tham dự giải bóng đá học sinh tiểu học cấp huyện Phúc Thọ (cũ).

Dù còn nhỏ tuổi, Khang thi đấu tự tin và thể hiện được tố chất nổi bật so với nhiều bạn khác. Hình ảnh cậu bé đen nhẻm, gầy gò chạy không biết mệt trên sân đã lọt vào "mắt xanh" của các huấn luyện viên làm công tác đào tạo trẻ.

Sau ngày con trai nhận cúp vô địch giải bóng đá cấp tiểu học của huyện, các tuyển trạch viên tìm đến nhà, vận động vợ chồng ông Dẩu cho con trai lên trung tâm ở Sơn Tây (cũ) tập luyện.

Khuất Văn Khang cho biết, điều đọng lại trong anh sau giải U23 châu Á 2026 là nhiều kỷ niệm đẹp trên sân với đồng đội (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Biết con trai có khả năng chơi bóng nhưng ông Dẩu khá đắn đo. Bố mẹ muốn Văn Khang tập trung học văn hoá để thoát khỏi cuộc sống vất vả.

“Lúc đó, tôi chỉ biết con chơi bóng đá để giải trí sau giờ học, không hiểu về đào tạo chuyên nghiệp", bố nam cầu thủ nhớ lại.

Sau nhiều lần được các thầy động viên, ông Dẩu đồng ý cho con trai tập tại trung tâm đào tạo cách nhà khoảng 3km. Ngày đầu đến ghi danh, Khuất Văn Khang được yêu cầu chạy hai vòng sân để kiểm tra thể lực. Sau ít phút quan sát, các thầy đã cảm thấy hài lòng.

Thời gian đầu, Khang tự đạp chiếc xe cũ kỹ đến sân tập vào chủ nhật. Những ngày còn lại, cậu đến trường, tập trung cho việc học văn hoá.

Không gian phòng khách nơi lưu giữ nhiều hình ảnh trong sự nghiệp của Khuất Văn Khang (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Một thời gian sau, các huấn luyện viên mong muốn Văn Khang vào tập luyện, ăn học tại Trung tâm Thể thao Viettel ở Hoà Lạc. Ông Dẫu chưa vội đồng ý, xin thêm thời gian “để gia đình xem xét”.

Nỗi lo lớn nhất là con trai mới 10 tuổi, ông không muốn Văn Khang rời xa vòng tay che chở của gia đình. Vợ chồng sợ con nhớ nhà, không chịu được cường độ tập luyện rồi bỏ về giữa chừng.

Lo bố không đồng ý, Khuất Văn Khang cố gắng thuyết phục: "Bố ơi, đi đá bóng, mỗi tháng được nhận 800.000 đồng". Đáp lại câu nói hồn nhiên của con, ông Dẩu thẳng thừng: "Không bóng bánh, tiền nong gì hết".

Nhìn thấy sự cương quyết của bố, Văn Khang không dám cãi lại. Cậu ngồi trong phòng, bỏ ăn cơm suốt 2 ngày liền. Bước sang ngày thứ ba, vì thương con, vợ chồng ông Dẩu quyết định hoàn thành thủ tục hồ sơ.

Bố của nam cầu thủ nhớ như in ngày đưa con đến trung tâm nhập học. Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Cả gia đình 3 người ngồi trên chiếc xe máy cũ, chung một chiếc áo mưa cánh dơi.

“Ăn xong bữa trưa, Khang ở lại trung tâm cùng các bạn nhỏ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước vừa trúng tuyển. Đêm đầu tiên xa con, vợ chồng tôi trằn trọc, thấp thỏm”, ông Dẩu nhớ lại.

Trước năm 18 tuổi, Khuất Văn Khang về nhà 2 lần vào dịp hè và Tết. Để con trai đỡ nhớ nhà, vợ chồng ông xuống trung tâm mỗi tháng một lần. Hai người lặng lẽ đứng ngoài hàng rào, dõi theo từng bước chạy của con trai cho đến khi kết thúc buổi tập.

Ông Dẩu cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến những thành công của con trai (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Từ lò đào tạo bóng đá, con trai ông Dẩu dần trưởng thành, tham gia các giải trẻ trong nước và quốc tế. Trong đó, Văn Khang liên tiếp 3 lần có tên trong danh sách cầu thủ thi đấu ở giải U23 châu Á các năm 2022, 2024, 2026, SEA Games và AFF Cup...

Là cầu thủ chuyên nghiệp, Văn Khang thường xuyên thi đấu xa nhà. Ông Dẩu luôn đặt ra nguyên tắc: "Để con trai tự chủ động gọi điện về cho gia đình khi có thời gian rảnh". Vợ chồng không muốn nam cầu thủ bị phân tâm.

"Ở nhà, bố mẹ không biết Khang đang tập hay nghỉ ngơi, phục hồi thể lực... Gọi điện không đúng lúc có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của con", ông bày tỏ.

Ăn uống đơn giản, thích mỳ tôm

Những ngày U23 Việt Nam bước vào các trận đấu tại giải U23 châu Á, không khí ở quê nhà Khuất Văn Khang rộn ràng như ngày hội. Từ trận bán kết, gia đình và bà con trong xóm tập trung tại nhà văn hóa thôn, dõi theo từng diễn biến trên sân cỏ.

Bố mẹ nam cầu thủ chuẩn bị hàng chục ki-lô-gam hạt hướng dương, bánh kẹo cùng nước uống để đón tiếp cổ động viên từ các xã lân cận đến cổ vũ.

Quầy bán đậu phụ của bà Khuất Thị Huyền - mẹ cầu thủ Khuất Văn Khang - ở chợ làng cũng trở thành điểm dừng chân của bà con trong xóm. Nhiều người hỏi han sức khoẻ của nam cầu thủ, gửi lời chúc cả đội giành kết quả tốt trong từng trận đấu.

Nhiều đêm, trận đấu kết thúc muộn, kim đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, bà Huyền mở điện thoại xem đi xem lại nhiều lần bàn thắng của con trai và đồng đội.

"Xem cả đội U23 Việt Nam thi đấu xong, tôi vui mừng không ngủ được. Có đêm, tôi thức trắng, chờ đến giờ đi chợ vì cảm xúc tuyệt vời sau từng trận đấu", mẹ của Văn Khang chia sẻ.

Khuất Văn Khang ký tặng cổ động viên ở quê nhà (Ảnh: Trần Thành Công).

Nhớ lại hơn 10 năm trước, bà Huyền chưa quên được ngày cùng chồng chở con lên trung tâm đào tạo bóng đá. Thời điểm đó, người phụ nữ mong con được thoả niềm mơ ước, không nghĩ cậu con trai sẽ được mọi người biết đến.

Nhiều năm trước, con chỉ có dịp về thăm nhà 2 lần mỗi năm. Hàng tháng, bà Huyền mong đến ngày cùng chồng lên trung tâm để nhìn thấy con trưởng thành trên con đường đã chọn.

"Tôi dặn dò con trai, ngoài tập luyện bóng đá, phải ngoan ngoãn, nghe lời các huấn luyện viên. May mắn cháu rất có ý thức và chăm chỉ tập luyện nên cả gia đình rất yên tâm", bà Huyền chia sẻ.

Theo bà, ngoài đời, Khuất Văn Khang hiền lành, ít nói. Mỗi khi có thời gian về nhà, chàng trai đều dành thời gian đi thăm họ hàng, làng xóm và lễ phép chào hỏi nên được bà con yêu mến.

Ông Dẩu bên tủ kính đựng các huy chương, cúp mà con trai giành được (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nói về thói quen ăn uống của con trai, bà tiết lộ, Khang đặc biệt thích món mỳ tôm trứng.

"Văn Khang không cầu kỳ trong chuyện ăn uống, thích ăn đậu phụ sốt cà chua hơn thịt, cá. Tôi vẫn dặn dò con trai chú ý ăn uống để đảm bảo thể lực thi đấu ở V-League và các giải đấu khác", bà Huyền cho hay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Khuất Văn Khang cho biết, sau khi trở về từ giải U23 châu Á, anh có một ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi hội quân cùng CLB Thể Công Viettel, chuẩn bị cho vòng 12 V-League diễn ra vào cuối tuần này.

“Đọng lại trong tôi sau giải U23 châu Á là kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc gay cấn ở từng trận đấu. U23 châu Á 2026 có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là giải đấu cuối cùng của tôi trong màu áo U23 Việt Nam”, nam cầu thủ chia sẻ.

Đặc biệt, đội trưởng U23 Việt Nam ấn tượng với hình ảnh người hâm mộ đổ ra đường “đi bão”, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Theo anh, đó chính là nguồn động viên để các cầu thủ tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong từng trận đấu.

Văn Khang chụp ảnh cùng một người bạn đến chúc mừng (Ảnh: Trần Thành Công).

Nhắc lại trận thua ở vòng bán kết, Khuất Văn Khang cho biết, toàn đội động viên nhau nhanh chóng xốc lại tinh thần, chuẩn bị tốt nhất cho trận tranh hạng ba.

“Ở trận tranh hạng ba, gần cuối trận, toàn đội phải thi đấu với 10 người trên sân và thời gian thi đấu kéo dài tới 120 phút. Tôi và các đồng đội không cảm thấy mệt mỏi, bởi mọi người quen với cường độ thi đấu chuyên nghiệp”, anh nói.

Ngoài thời gian thi đấu bóng đá, Khuất Văn Khang gần hoàn thành chương trình đào tạo của năm thứ tư tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Sau khi giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á, anh cùng các đồng đội ở CLB Thể Công Viettel quyết tâm thi đấu, hướng tới kết quả tốt tại V-League.