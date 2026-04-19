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Bộ lông đặc biệt của loài thú ăn kiến khổng lồ

Thú ăn kiến khổng lồ, còn có tên gọi là gấu kiến, sở hữu bộ lông với các họa tiết khiến nhiều người lầm tưởng rằng con vật có đến… 2 đầu.
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