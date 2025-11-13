Video
video cùng chuyên mục

“Bố hứa đưa em đi nhà bóng nhưng chưa kịp đi thì bố mất rồi…"

Trong căn nhà tranh vách đất, bà lão gần 80 tuổi vẫn gồng gánh ba đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Đọc thêm : Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ đi