Bộ Công an chi viện lực lượng cho Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay đơn vị này đã đề xuất Bộ Công an huy động 131 cán bộ chiến sĩ để phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả các hoạt động Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương.