Bố có mặt kịp thời, chụp kịp con nhỏ rơi xuống từ tầng 2

Bé trai tinh nghịch trèo ra ngoài lan can tầng 2 và bị mắc kẹt. Khi nghe thấy tiếng con khóc, người bố đã rất bình tĩnh, chờ sẵn phía dưới để đề phòng em bé bị ngã.
