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Blackpink trình làng MV mới "Go"

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink tiếp tục khẳng định vị thế với mini album "Deadline" và MV mới nhất "Go".
Đọc thêm : Blackpink lập kỷ lục mới, MV "Go" đạt 21 triệu lượt xem trong 1 ngày