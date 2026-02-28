Blackpink lập kỷ lục mới, MV "Go" đạt 21 triệu lượt xem trong 1 ngày

Ngày 27/2, Blackpink phát hành mini album Deadline, gồm ca khúc chủ đề Go, bài phát hành trước Jump cùng các ca khúc Me and My, Champion, Fxxxboy. Đáng chú ý, cả 4 ca khúc mới đều thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang thị trường nhạc pop quốc tế.

Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau hơn 3 năm kể từ Born Pink (2022), vì vậy thành tích thương mại của album nhận được nhiều sự quan tâm.

Album mini "Deadline" và MV "Go" của Blackpink đang nhận được nhiều lời khen ngợi (Ảnh: YG Entertainment).

Theo nền tảng âm nhạc Hàn Quốc Hanteo, tính đến tối 27/2, Deadline đã bán gần 1,5 triệu bản trong ngày đầu phát hành. Thành tích này giúp album trở thành sản phẩm có doanh số ngày đầu cao nhất trong sự nghiệp của Blackpink, vượt qua kỷ lục trước đó của Born Pink. Nhóm cũng trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên trong lịch sử Hanteo sở hữu nhiều album bán hơn 1 triệu bản chỉ trong ngày đầu ra mắt.

Ca khúc chủ đề Go trong album mới cũng nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng số. MV đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube sau 8 phút công chiếu và hiện đạt 21 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày. Đây cũng là ca khúc đầu tiên cả 4 thành viên - Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa - cùng tham gia viết lời, trong đó Rosé góp mặt ở khâu sáng tác.

MV Go được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh hoành tráng, mang màu sắc sử thi và vũ trụ, với bối cảnh biển cả và không gian rộng lớn. Tạp chí Billboard nhận định ca khúc mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ, kết hợp nhịp điệu bùng nổ cùng cấu trúc chuyển đoạn sáng tạo, tạo nên một trong những sản phẩm nổi bật nhất của nhóm.

Việc phát hành Deadline trong bối cảnh các thành viên đều có lịch trình cá nhân dày đặc cho thấy mô hình hoạt động linh hoạt hơn của Blackpink. Từ năm 2023, thành viên của Blackpink đã kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment.

Theo đó, hoạt động nghệ thuật riêng của 4 thành viên không chịu sự chi phối của YG Entertainment. Tuy nhiên, hoạt động chung của nhóm nhạc Blackpink vẫn do YG Entertainment điều hành.

Tạo hình ấn tượng của Blackpink trong dự án âm nhạc mới (Ảnh chụp màn hình).

Thành công lần này tiếp tục củng cố danh xưng “nữ hoàng doanh số” của nhóm trực thuộc YG Entertainment, đồng thời chứng minh sức hút thương mại vẫn ở mức cao dù nhóm có quãng thời gian tạm ngưng hoạt động chung.

Ra mắt từ năm 2016, Blackpink hiện được xem là một trong những nhóm nhạc nữ toàn cầu thành công nhất Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc), sở hữu nhiều MV đạt hàng tỷ lượt xem trên YouTube và từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 cũng như lọt top bảng xếp hạng album chính thức của Anh.

Năm ngoái, nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn cũng chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Deadline và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chuyến lưu diễn có quy mô hoành tráng với 31 đêm diễn tại 16 thành phố.