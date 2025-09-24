Video
video cùng chuyên mục

Binh sĩ Nga cõng đồng đội bị thương vượt 2km, thoát hiểm thành công

Binh sĩ Nga có biệt danh "Sukhoi" đã cõng đồng đội bị thương vượt 2km đường đồng trống trải, thoát hiểm thành công trước sự đe dọa của Ukraine Ukraine.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 24/9: Kupyansk bên bờ sụp đổ, 700 binh sĩ Kiev bị bao vây