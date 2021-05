Bình Định: Mai “mồi” khoe sắc đón xuân sớm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ở “thủ phủ” mai vàng xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) tràn ngập không khí xuân. Tại các làng mai ở Nhơn An những gốc mai “mẫu” bung hoa vàng rực khoe sắc xuân sớm mời chào khách hàng.