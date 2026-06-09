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"Biển người" trước cổng trường sau buổi thi lên lớp 6

Hình ảnh trước cổng Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu, Nghệ An) khiến người xem ngỡ ngàng về cuộc cạnh tranh khốc liệt vào lớp 6.
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