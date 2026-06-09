Thí sinh, phụ huynh "nêm chặt" trước cổng trường sau buổi thi vào lớp 6

Sáng 8/6, chị Đậu Thị Vân, trú tại xã An Châu, Nghệ An “đồng hành” cùng con gái tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Cao Xuân Huy (xã Diễn Châu, Nghệ An).

Con gái chị Vân cùng 535 “chú dê vàng” sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực để giành suất vào học lớp 6 tại ngôi trường được các thế hệ phụ huynh đánh giá là “trường điểm” của huyện Diễn Châu cũ này.

Thí sinh chen chúc trước cổng trường sau buổi thi (Ảnh: Thùy Vân).

“So với các năm trước, năm nay thí sinh đông hơn, tỉ lệ chọi cao hơn. Cháu mong muốn được học ở ngôi trường này nên chúng tôi ủng hộ, cho cháu thi thử, đánh giá sức học của mình chứ không đặt nặng mục tiêu phải đậu. Tuy vậy tôi cũng mong con đạt được kết quả cao”, chị Vân chia sẻ.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Vân đứng trước khu vực cổng trường, chờ con hoàn thành bài thi dù trời rất nắng nóng. Khoảng 10h20, khi lực lượng bảo vệ điểm thi mở cổng trường, hàng trăm thí sinh ùa ra. Thời điểm này hàng trăm phụ huynh từ phía ngoài cũng di chuyển vào, mong sớm đón được con.

“Cảnh tượng cổng trường lúc đó giống hình ảnh các thí sinh thi đại học nhiều năm về trước”, chị Vân chia sẻ và dùng điện thoại ghi lại.

Nữ phụ huynh này cho biết con gái rời cổng trường thi với tâm trạng thoải mái, vui vẻ và khẳng định “con về trường Diễn Thịnh (Trường THCS Diễn Thịnh, đóng trên địa bàn xã An Châu) học”.

Hình ảnh “biển người” trước cổng Trường THCS Cao Xuân Huy cũng được chị Vân đăng tải lên trang cá nhân và nhận được nhiều bình luận về áp lực của lứa “dê vàng” khi giành một suất vào ngôi trường này.

"Biển người" trước cổng trường sau buổi thi lên lớp 6 (Video: Thúy Vân).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Quế Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy, cho biết kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027, nhà trường được phê duyệt 172 chỉ tiêu/4 lớp, cao hơn năm học trước 12 chỉ tiêu.

Có 536 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, cao hơn 114 thí sinh so với năm ngoái. Hầu hết thí sinh dự thi là học sinh các xã thuộc địa bàn huyện Diễn Châu cũ.

Các thí sinh làm 1 bài thi đánh giá năng lực, kiến thức tổng hợp của 3 môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh với tổng điểm của bài thi là 30 điểm.

Theo ông Quế Thanh Hải, điểm trúng tuyển lớp 6 năm học 2025-2026 là 18,25 điểm. Năm nay, với thí sinh dự thi đông hơn, nhà trường sẽ có cơ hội lựa chọn lứa học sinh xuất sắc.

“Kỳ thi tuyển sinh lớp 6 năm nay số thí sinh dự thi đông hơn nhưng hình ảnh chen chúc sau buổi thi cũng một phần do cổng trường nhỏ”, vị hiệu trưởng thông tin.