Bích Ngọc - Trọng Hiếu - Where did we go wrong

Với phần trình diễn của Bích Ngọc và Trọng Hiếu, giám khảo Thu Minh nói vui, cô muốn “bỏ về”vì bị Bích Ngọc và Trọng Hiếu đã “cướp bài” hits của mình. Cả hai đã biểu diễn quá thành công ca khúc hit Where did we go wrong của cô và Thanh Bùi. Nhưng ở vai trò của một “bậc tiền bối”, Thu Minh cảm thấy hạnh phúc khi thế hệ tiếp nối hát quá thành công.