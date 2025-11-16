Video
Bi Rain trình diễn gợi cảm tại lễ hội ở TPHCM

Màn trình diễn gợi cảm của “ông bố hai con” Bi Rain tại TPHCM tối 15/11 đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội châu Á.
