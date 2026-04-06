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Bị CSGT dừng xe, người phụ nữ xúi con nói dối để né phạt

Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, người phụ nữ liền nói với tổ công tác rằng con trai mình mới học lớp 1 và bảo con nói dối để né tránh việc bị CSGT xử phạt.
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