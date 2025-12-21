Video
Bếp gas mini nổ như bom ngay giữa bàn ăn khiến nhiều người bị bỏng

Camera giám sát bên trong một nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc bếp gas mini bất ngờ phát nổ ngay trên bàn ăn, gây ra một quả cầu lửa lớn.
