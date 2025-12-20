Video
Beo lửa được bẫy ảnh ghi lại tại Indonesia

Beo lửa hiếm đến mức phải đến tháng 12 năm nay, hình ảnh loài động vật này mới lần đầu tiên được bắt gặp ngoài tự nhiên tại Việt Nam nhờ hệ thống bẫy ảnh.
