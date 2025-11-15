Video
video cùng chuyên mục

Bệnh viện lớn nhất TPHCM sắp đi vào hoạt động

Ngày 13/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, TP định hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thành trung tâm y tế chuyên sâu vùng Đông Nam.
Đọc thêm : Hiện trạng bệnh viện lớn nhất TPHCM được xây dựng thành trung tâm y tế vùng