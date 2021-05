Bệnh nhi viêm não nhập viện tăng đột biến

Theo thống kê của Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong tháng 5/2016 khoa ghi nhận 24 trường hợp nhập viện điều trị do viêm não, hiện đang có 12 bệnh nhi điều trị tại khoa. Trong ngày hôm nay, khoa tiếp nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh viêm não. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) thì so với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhi viêm não tăng khoảng 30%. “Bệnh nhi hầu hết ở lứa tuổi từ 2 đến 14 tuổi, đều có chung biểu hiện ban đầu là sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn và nôn, có trẻ bị co giật, rối loạn tri giác, hôn mê. Nguyên nhân là do vi rút, viêm não có nhiều loại như viêm não Nhật Bản, viêm não do quai bị biến chứng. Đặc biệt, số bệnh nhi viêm não do quai bị biến chứng chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20- 30%. Nhiều trường hợp mắc bệnh không được chữa trị kịp thời hoặc do bệnh nặng dẫn đến biến chứng yếu chi, liệt nửa người, nặng hơn là tàn phế, sống đời sống thực vật, thậm chí tử vong”, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An cho hay.