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Bệnh nhân chia sẻ quá trình can thiệp và hiệu quả sau bơm xi măng

Bơm xi măng sinh học là phương pháp can thiệp tối thiểu hàng đầu trong điều trị lún, xẹp đốt sống, chỉ 1 lần bơm sẽ đạt hiệu quả lâu dài.
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