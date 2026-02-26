Cụ bà 73 tuổi đau lưng dữ dội, nằm liệt giường sau cái kéo tay của cháu

Đau lưng dữ dội, nằm bất động sau buổi chiều dắt cháu đi chơi

Bệnh nhân H.T.C (73 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (BVĐK) trong tình trạng nằm liệt giường trong nhiều ngày, mọi vận động, sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của con cháu.

Bệnh nhân chia sẻ: “Hai bà cháu dắt nhau đi chơi, cháu đột ngột kéo tôi về phía trước, ngay lúc đó tôi thấy đau nhức vùng lưng. Hôm sau, gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà chụp chiếu và điều trị. Nhưng không đỡ mà còn đau dữ dội hơn, thậm chí tôi không thể xoay trở người, phải nằm bất động 1 chỗ, không ngồi dậy được. Vì vậy, gia đình nhanh chóng đưa tôi đến BVĐK Hồng Ngọc để thăm khám”.

Phim chụp MRI đốt sống L1 bị xẹp khiến bệnh nhân đau lưng, mất vận động (Ảnh: BVCC).

Qua khai thác bệnh sử và chẩn đoán trên phim chụp MRI, TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Bệnh nhân lớn tuổi, kết hợp tiền sử mắc Lupus ban đỏ mạn tính phải sử dụng thuốc điều trị trong nhiều năm khiến mật độ xương giảm mạnh, dẫn tới tình trạng loãng xương nặng, mất vững cấu trúc cột sống. Do đó, chỉ 1 động tác kéo tay nhẹ của cháu bé cũng khiến đốt sống bị lún xẹp”.

TS.BS Trịnh Tú Tâm chia sẻ thêm, với tình trạng này, có thể điều trị bằng phương pháp nội khoa (uống thuốc, đeo đai) hoặc phẫu thuật để giữ vững cấu trúc cột sống... Tuy nhiên, hướng điều trị này cần rất nhiều thời gian để phục hồi, bệnh nhân nằm lâu một chỗ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến chứng: viêm phổi, loét vùng tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu,... Vì vậy, bơm xi măng sinh học tạo hình đốt sống, cải thiện vận động là phương pháp an toàn và tối ưu.

14 phút bơm xi măng sinh học giúp giảm đau nhanh, đi lại ngay sau can thiệp

Bơm xi măng sinh học là phương pháp can thiệp tối thiểu hàng đầu trong điều trị lún, xẹp đốt sống. Xi măng sinh học an toàn, có độ tương thích cao với cấu trúc cột sống, chỉ 1 lần bơm sẽ đạt hiệu quả lâu dài.

BS Trịnh Tú Tâm chia sẻ: “So với các phương pháp khác, bơm xi măng sinh học giúp điều trị căn nguyên gây đau, khôi phục cấu trúc đốt sống bị xẹp, với vết chọc kim chỉ 2-3 mm, không gây mê, an toàn và nhanh hồi phục”.

Bệnh nhân tỉnh táo, đi lại bình thường sau can thiệp bơm xi măng (Ảnh: BVCC).

Tại BVĐK Hồng Ngọc, thủ thuật bơm xi măng sinh học được thực hiện trong phòng can thiệp vô khuẩn một chiều đạt chuẩn FDA (Hoa Kỳ). Hệ thống DSA hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ vị trí tổn thương và định hướng chính xác đường đi của kim. Nhờ đó, chỉ trong 14 phút, xi măng sinh học được đưa vào đúng vị trí đốt sống lún xẹp, giúp rút ngắn thời gian can thiệp, giảm thời gian nằm viện và tối ưu chi phí cho người bệnh.

Bệnh nhân chia sẻ quá trình can thiệp và hiệu quả sau bơm xi măng.

Chia sẻ sau can thiệp, bệnh nhân C cho biết: “Cứ nghĩ bơm xi măng này sẽ lâu nhưng chưa đến 15 phút bác sĩ đã bảo xong rồi. Lúc làm tôi thấy rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì, bơm xong nghỉ ngơi một lát là tôi đi lại bình thường. Ở bệnh viện Hồng Ngọc được áp dụng bảo hiểm y tế nên cũng thấy chi phí hợp lý”.

Thông qua ca bệnh, TS.Tâm khuyến cáo tình trạng loãng xương bắt đầu xuất hiện từ sau tuổi 40 và tiến triển âm thầm theo thời gian, khiến đốt sống ngày càng suy yếu và có thể xẹp bất cứ lúc nào, ngay cả khi không gặp chấn thương. Với bệnh nhân xẹp đốt sống, bơm xi măng giúp giảm đau nhanh và cố định thân đốt sống.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng tái lún xẹp người bệnh cần điều trị loãng xương bằng thuốc hoặc các chế phẩm sinh học. Điều này giúp cải thiện mật độ xương, giảm nguy cơ xẹp đốt sống trở lại và ngăn ngừa các biến chứng ảnh hưởng đến vận động.