Bênh bạn thành giết bạn

Thấy đồng hương là Lô Văn Mùi đánh nhau với Phi, Lô Văn Thông (SN 1975, trú tại xã Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An) nhảy vào đánh Phi. Được mọi người can ngăn, Thông đi ra ngoài rồi lấy một thanh sắt phi 10 vòng ra sau lán, ném vào vị trí Mùi và Phi đánh nhau. Thanh sắt trúng vào trán anh Mùi khiến nạn nhân thủng hộp sọ, tử vong tại chỗ. Trong phiên xử ngày 21/8/2015, Lô Văn Phong bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho nạn nhân 66 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con nạn nhân 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi cháu trưởng thành.