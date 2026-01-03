Video
Bên trong nhà hàng dưới biển ở Na Uy

Nằm sâu 5,5m dưới mực nước biển, nhà hàng Under ở Na Uy mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo giữa đại dương, kết hợp kiến trúc, thiên nhiên và phong cách ẩm thực Bắc Âu.
Đọc thêm : Bữa tối xa xỉ dưới biển Na Uy: Hơn 10 triệu đồng, đặt chỗ trước nhiều tháng