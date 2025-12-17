Video
Bên trong khách sạn băng giá ở Thụy Điển

Chỉ tồn tại trong khoảng vài tháng trước khi... tan chảy, Icehotel - khách sạn băng nổi tiếng của Thụy Điển - vừa chính thức mở cửa đón khách cho mùa đông năm nay.
