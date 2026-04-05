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Ben Johns và Gabe Tardio vô địch đôi nam PPA Hanoi 2026

Cặp đôi Ben Johns - Gabe Tardio xuất sắc đánh bại Hayden Patriquin - Federico Staksrud để vô địch đôi nam ở PPA Tour Hanoi Cup 2026.
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