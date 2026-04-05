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Ben Johns và Anna Leigh Waters vô địch đôi nam nữ PPA Hanoi Cup

Đối đầu với Christian Alshon và Kaitlyn Christian, Ben Johns và Anna Leigh Waters giành chiến thắng cách biệt 2-0 (11-5, 11-2) để vô địch PPA Tour Hanoi Cup 2026.
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