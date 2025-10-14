Video
Bé trai ở Bắc Ninh hát tặng các chiến sĩ quân đội gây sốt

Bé trai Trần Đức Duy (6 tuổi, sống ở Bắc Ninh) tự tin thể hiện ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
