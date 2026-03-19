Sau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi, gia đình cháu bé bị bệnh ung thư ở Lâm Đồng được bạn đọc, mạnh thường quân chia sẻ, chung tay hỗ trợ tổng số tiền hơn 325 triệu đồng.