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Bé trai bị ung thư được hỗ trợ 325 triệu đồng

Sau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi, gia đình cháu bé bị bệnh ung thư ở Lâm Đồng được bạn đọc, mạnh thường quân chia sẻ, chung tay hỗ trợ tổng số tiền hơn 325 triệu đồng.
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