Bé trai bị ung thư ở Lâm Đồng được hỗ trợ hơn 325 triệu đồng

Ngày 19/3, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao biểu trưng số tiền 202.360.893 đồng đến gia đình chị Lê Thị Can (SN 1991, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao tượng trưng số tiền hơn 202 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Can (Ảnh: Phạm Dương).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Can thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng gia đình chị Can.

Theo chị Lê Thị Can, sau khi báo Dân trí đăng bài, Chi hội Nhân Đức (Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng) đã chia sẻ bài viết, lan tỏa thông tin, kêu gọi thành viên và cộng đồng chung tay hỗ trợ. Qua đó, gia đình chị Can tiếp tục nhận thêm 123 triệu đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên hơn 325 triệu đồng.

Bé trai bị ung thư được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng (Video: Minh Hậu).

Chị Lê Thị Can không giấu được cảm xúc, thổ lộ: “Với tổng số tiền hơn 325 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí và Chi hội Nhân Đức hỗ trợ, tôi có điều kiện để trang trải chi phí, chữa bệnh cho con trai.

Hiện tại, sức khỏe của con tôi được hồi phục tốt và tôi cũng có thời gian để đi làm, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ gia đình những ngày qua”.

Đại diện Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê Thị Can (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết, gia đình chị Lê Thị Can có hoàn cảnh khó khăn, con trai của chị bị bệnh ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, sự hỗ trợ của Chi hội Nhân Đức, gia đình chị Can có điều kiện chữa bệnh cho con, ổn định cuộc sống.

"Đây là khoản hỗ trợ vô cùng quý giá, kịp thời để giúp cháu điều trị bệnh, níu kéo sự sống. Sau khi chi trả các khoản phí chữa bệnh, mẹ cháu cũng còn một ít để làm nguồn dự phòng, chăm lo cho con", ông Nguyễn Văn Lực chia sẻ.

Chị Lê Thị Can là nhân vật trong bài viết “Người mẹ khẩn cầu cứu con trai 10 tuổi mắc ung thư giữa cảnh sắp mất nhà” đăng trên báo Dân trí.

Chị Can vốn sinh ra trong gia đình nghèo miền biển tỉnh Khánh Hòa, sớm phải lăn lộn vào đời kiếm tiền mưu sinh. Những năm tháng làm công nhân tại TPHCM, chị bén duyên, kết hôn cùng anh Phạm Văn Mẫn rồi cả 2 về xã Đức Trọng làm việc, xây dựng cuộc sống mới.

Hiện tại, sức khỏe của bé Phạm Đăng Khôi dần hồi phục sau quá trình điều trị bệnh ung thư hạch bạch cầu (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2015, vợ chồng Can tích góp tiền bạc mua đất xây nhà, mở xưởng in ấn và đây cũng là năm cặp đôi đón con trai đầu lòng Phạm Đăng Khôi. Đến năm 2022, vợ chồng chị tiếp tục đón nhận niềm vui khi con trai thứ 2 chào đời.

Ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu, chồng chị Can thay đổi tính cách, thường xuyên trút những bực dọc trong cuộc sống lên vợ và con nhỏ. Năm 2024, anh Phạm Văn Mẫn quyết dứt áo ra đi, để lại vợ và 2 con nhỏ cùng các khoản nợ phát sinh trong cuộc sống.

Cuối năm 2024, chị Can như gục ngã khi biết cháu Khôi bị bệnh ung thư hạch bạch cầu. Cùng lúc, chị nhận thông báo từ ngân hàng về việc phát mại tài sản là căn nhà mà 2 vợ chồng thế chấp cho khoản vay trước đó.

Trong vòng 1 năm, người phụ nữ phải hứng chịu cảnh mất chồng, mất nhà, con mang trọng bệnh. Hiện nay, ngân hàng đã đưa ra thông báo phát mại căn nhà của chị Can nhưng vì hoàn cảnh gia đình éo le nên mẹ con chị Can được ngân hàng tạo điều kiện, tạm cho lưu trú.